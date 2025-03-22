22 марта, 07:43
Минус еще 1210 оккупантов и 552 единицы техники и вооружения: потери врага на 22 марта
Основні тези
- Силы обороны ликвидировали еще 1210 российских оккупантов и уничтожили 552 единицы вражеской техники и вооружения
- Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 902 тысяч бойцов.
За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1210 оккупантов. Также наши воины уничтожили 552 единицы вражеской техники.
С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 902 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 22 марта
- Личного состава – около 902010 (+1210),
- танков – 10403 (+9),
- боевых бронированных машин – 21609 (+20),
- артиллерийских систем – 24944 (+96),
- РСЗВ – 1327 (+3),
- средств ПВО – 1111 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30338 (+258),
- крылатых ракет – 3121 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 41425 (+166),
- специальной техники – 3782 (+0).
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Потери врага на 22 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ