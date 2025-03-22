Минус еще 1210 оккупантов и 552 единицы техники и вооружения: потери врага на 22 марта

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1210 оккупантов. Также наши воины уничтожили 552 единицы вражеской техники.

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 902 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 22 марта

Личного состава – около 902010 (+1210),

танков – 10403 (+9),

боевых бронированных машин – 21609 (+20),

артиллерийских систем – 24944 (+96),

РСЗВ – 1327 (+3),

средств ПВО – 1111 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30338 (+258),

крылатых ракет – 3121 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 41425 (+166),

специальной техники – 3782 (+0).

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Потери врага на 22 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ