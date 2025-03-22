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24 Канал Новости Украины Минус еще 1210 оккупантов и 552 единицы техники и вооружения: потери врага на 22 марта
22 марта, 07:43
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Минус еще 1210 оккупантов и 552 единицы техники и вооружения: потери врага на 22 марта

Юлия Мурина
Основні тези
  • Силы обороны ликвидировали еще 1210 российских оккупантов и уничтожили 552 единицы вражеской техники и вооружения
  • Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 902 тысяч бойцов.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1210 оккупантов. Также наши воины уничтожили 552 единицы вражеской техники.

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 902 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 22 марта

  • Личного состава – около 902010 (+1210),
  • танков – 10403 (+9),
  • боевых бронированных машин – 21609 (+20),
  • артиллерийских систем – 24944 (+96),
  • РСЗВ – 1327 (+3),
  • средств ПВО – 1111 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30338 (+258),
  • крылатых ракет – 3121 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41425 (+166),
  • специальной техники – 3782 (+0).

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Потери врага на 22 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ