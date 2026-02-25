За сутки минусовали 1 070 оккупантов и столько же единиц техники: потери врага на 25 февраля
- За последние сутки украинские силы ликвидировали 1 070 российских военных и уничтожили 3 танка.
- С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла примерно 1 262 490 человек, 11 701 танк, 24 091 боевую бронированную машину и другую технику.
Потери российской армии в войне против Украины остаются стабильно высокими. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 070 оккупантов и разбили столько же единиц техники.
Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.
Смотрите также Россия проиграла за месяц: генерал армии рассказал, как за 4 года менялась война
Какие потери понес враг по состоянию на 25 февраля?
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 1 262 490 (+1 070) человек;
- танков – 11 701 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 091 (+5);
- артиллерийских систем – 37 589 (+29);
- РСЗО – 1 655 (+1);
- средств ПВО – 1305 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 146 457 (+886);
- крылатых ракет – 4 347 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 971 (+145);
- специальной техники – 4 075 (+1).
Потери россиян на войне по состоянию на 25 февраля / Инфографика Генштаба
Какие операции Сил обороны нанесли врагу наибольшие потери?
20 февраля Силы обороны ликвидировали два российских вертолета – Ми-8 и Ка-52 на аэродроме в Орловской области. Вероятно, именно расположенная на этой площадке российская авиация имеет задачу сбивать или перехватывать дальнобойные дроны Сил обороны. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что атаку совершили, вероятнее всего, дальние дроны оперативного уровня с прямым управлением.
По данным министра обороны Михаила Федорова, российская армия теряет 156 солдат за один захваченный километр в Донецкой области. В то же время он отметил, что целью Сил обороны является ликвидация более 200 вражеских военных за квадратный километр территории.
Украинская армия нанесла сокрушительный удар по военным объектам россиян на временно оккупированных территориях. В частности пострадал район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота России, что в Крыму, вражеский склад боеприпасов из состава группировки "Юг" в Донецкой области и склад материально-технических средств, что вблизи Большой Новоселки.