За сутки минусовали 1 070 оккупантов и столько же единиц техники: потери врага на 25 февраля

Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россия проиграла за месяц: генерал армии рассказал, как за 4 года менялась война

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:



Потери россиян на войне по состоянию на 25 февраля / Инфографика Генштаба

20 февраля Силы обороны ликвидировали два российских вертолета – Ми-8 и Ка-52 на аэродроме в Орловской области. Вероятно, именно расположенная на этой площадке российская авиация имеет задачу сбивать или перехватывать дальнобойные дроны Сил обороны. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что атаку совершили, вероятнее всего, дальние дроны оперативного уровня с прямым управлением.

По данным министра обороны Михаила Федорова, российская армия теряет 156 солдат за один захваченный километр в Донецкой области. В то же время он отметил, что целью Сил обороны является ликвидация более 200 вражеских военных за квадратный километр территории.