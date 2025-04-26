Минус 1110 оккупантов, танки, артсистемы и сотни другой техники: потери врага на 26 апреля

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1110 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 947 610 (+1110) человек,

танков – 10711 (+8);

боевых бронированных машин – 22320 (+5);

артиллерийских систем – 26965 (+70);

РСЗО – 1372 (+0);

средств ПВО – 1145 (+1);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33897 (+118);

крылатых ракет – 3196 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 46051 (+145);

специальной техники – 3860 (+0).



Потери врага на 26 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в период с 1 января по 25 апреля 2025 года российская армия потеряла более 880 танков.

По данным бойцов, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" в 2025 году противник уже потерял: