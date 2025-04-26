26 апреля, 07:55
Минус 1110 оккупантов, танки, артсистемы и сотни другой техники: потери врага на 26 апреля
Основні тези
- За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1110 российских военных.
- Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения также включают 10711 танков, 22320 бронированных машин, 26965 артиллерийских систем и другую технику.
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1110 захватчиков.
Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 947 610 (+1110) человек,
- танков – 10711 (+8);
- боевых бронированных машин – 22320 (+5);
- артиллерийских систем – 26965 (+70);
- РСЗО – 1372 (+0);
- средств ПВО – 1145 (+1);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33897 (+118);
- крылатых ракет – 3196 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 46051 (+145);
- специальной техники – 3860 (+0).
Потери врага на 26 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, в период с 1 января по 25 апреля 2025 года российская армия потеряла более 880 танков.
По данным бойцов, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" в 2025 году противник уже потерял:
- в январе – 178 танков;
- в феврале – 294 танка;
- в марте – 234 танка;
- с 31 марта по 7 апреля – 65 танков;
- за все остальные дни апреля – еще 114 единиц.