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24 Канал Новости Украины Минус 1110 оккупантов, танки, артсистемы и сотни другой техники: потери врага на 26 апреля
26 апреля, 07:55
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Минус 1110 оккупантов, танки, артсистемы и сотни другой техники: потери врага на 26 апреля

Ирина Марцияш
Основні тези
  • За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1110 российских военных.
  • Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения также включают 10711 танков, 22320 бронированных машин, 26965 артиллерийских систем и другую технику.

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1110 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 947 610 (+1110) человек,
  • танков – 10711 (+8);
  • боевых бронированных машин – 22320 (+5);
  • артиллерийских систем – 26965 (+70);
  • РСЗО – 1372 (+0);
  • средств ПВО – 1145 (+1);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 335 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33897 (+118);
  • крылатых ракет – 3196 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46051 (+145);
  • специальной техники – 3860 (+0).


Потери врага на 26 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в период с 1 января по 25 апреля 2025 года российская армия потеряла более 880 танков.

По данным бойцов, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" в 2025 году противник уже потерял:

  • в январе – 178 танков;
  • в феврале – 294 танка;
  • в марте – 234 танка;
  • с 31 марта по 7 апреля – 65 танков;
  • за все остальные дни апреля – еще 114 единиц.