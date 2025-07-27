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24 Канал Новости Украины Минус еще 920 оккупантов: потери врага на 27 июля
27 июля, 07:06
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Минус еще 920 оккупантов: потери врага на 27 июля

Юлия Мурина
Основні тези
  • Силы обороны ликвидировали еще 920 оккупантов и уничтожили 348 единиц российской техники и вооружения.
  • Общие потери врага на утро 27 июля превысили 1 049 000 бойцов.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 920 оккупантов. Кроме того, уничтожили 348 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 27 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 049 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага на 27 июля 2025 года?

  • Личного состава – около 1 049 250 (+920),
  • танков – 11057 (+1),
  • боевых бронированных машин – 23063 (+4),
  • артиллерийских систем – 30822 (+10),
  • РСЗО – 1449 (+1),
  • средств ПВО – 1201 (+0),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 48158 (+199),
  • крылатых ракет – 3546 (+11),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56493 (+122),
  • специальной техники – 3935 (+0).

Потери врага на 27 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ