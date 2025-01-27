УКР РУС
27 января 2025, 07:17
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Еще 1430 оккупантов и 165 единиц техники и вооружения: потери врага на 27 января

Юлия Мурина

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1430 захватчиков. Наши защитники и защитницы уничтожили более 160 единиц техники и вооружения агрессора.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 831 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 27 января 2025 года

  • Личного состава – около 831 620 (+1430),
  • танков – 9871 (+3),
  • боевых бронированных машин – 20561 (+12),
  • артиллерийских систем – 22339 (+16),
  • РСЗО – 1263 (+0),
  • средств ПВО – 1050 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23327 (+74),
  • крылатых ракет – 3053 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35183 (+59),
  • специальной техники – 3716 (+1).

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Потери врага на 27 января / Инфографика Генштаба ВСУ