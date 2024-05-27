Более 1100 оккупантов, танки, РСЗО, ПВО и много другой техники: потери врага 27 мая

27 мая 2024, 07:26
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Источник:

Генштаб ВСУ

Кремль не выводит войска из Украины, поэтому ежедневно теряет более тысячи единиц личного состава. Только за прошедшие сутки Россия потеряла на фронте 1 150 солдат.

С 24 февраля 2022 года потери российских захватчиков убитыми и ранеными составляют 502 340 единиц личного состава.

Заметьте Закончились танки и боевые машины: в России второй раз подряд отменили "танковый биатлон"

Сколько техники потеряли россияне на войне в Украине

  • танков – 7671 (+9);
  • боевых бронированных машин – 14818 (+15);
  • артиллерийских систем – 12981 (+28);
  • РСЗВ – 1084 (+1);
  • средства ПВО – 815 (+1);
  • самолетов – 357 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10467 (+42);
  • крылатые ракеты – 2221 (+12);
  • корабли /катера – 27 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17694 (+55);
  • специальная техника – 2118 (+7).


Потери врага 27 мая 2024 года на войне в Украине

Автор: Діана Квасневська