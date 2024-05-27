Более 1100 оккупантов, танки, РСЗО, ПВО и много другой техники: потери врага 27 мая
27 мая 2024, 07:26Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Кремль не выводит войска из Украины, поэтому ежедневно теряет более тысячи единиц личного состава. Только за прошедшие сутки Россия потеряла на фронте 1 150 солдат.
С 24 февраля 2022 года потери российских захватчиков убитыми и ранеными составляют 502 340 единиц личного состава.
Заметьте Закончились танки и боевые машины: в России второй раз подряд отменили "танковый биатлон"
Сколько техники потеряли россияне на войне в Украине
- танков – 7671 (+9);
- боевых бронированных машин – 14818 (+15);
- артиллерийских систем – 12981 (+28);
- РСЗВ – 1084 (+1);
- средства ПВО – 815 (+1);
- самолетов – 357 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10467 (+42);
- крылатые ракеты – 2221 (+12);
- корабли /катера – 27 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 17694 (+55);
- специальная техника – 2118 (+7).