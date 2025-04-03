Минус еще 1390 оккупантов: потери врага на 3 апреля

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1390 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны уничтожили 258 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 3 апреля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 919 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 3 апреля

Личного состава – около 919 570 (+1390),

танков – 10521 (+6),

боевых бронированных машин – 21902 (+22),

артиллерийских систем – 25625 (+49),

РСЗО – 1348 (+1),

средств ПВО – 1123 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 31597 (+92),

крылатых ракет – 3123 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 42775 (+88),

специальной техники – 3787 (+0).

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Потери врага на 3 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ