Почти 150 единиц разной техники и более 500 оккупантов: потери врага на 3 июня

За более 15 месяцев полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали более 209 тысяч оккупантов. Кроме того, были уничтожены десятки тысяч единиц российской техники.

Только за минувшие сутки украинские воины отправили на тот свет еще 560 российских захватчиков. О потерях врага информирует 24 Канал.

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Потери России в войне против Украины

Личного состава – около 209 470 (+560) человек,

танков – 3 829 (+10),

боевых бронированных машин – 7 502 (+12),

артиллерийских систем – 3 533 (+32),

РСЗО – 582 (+7),

средств ПВО – 342 (+7),

самолетов – 313 (+0),

вертолетов – 298 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 165 (+28),

крылатых ракет – 1 132 (+15),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6 289 (+22),

специальной техники – 475 (+10).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Филигранное уничтожение оккупантов на Херсонском направлении

Недавно Силы специальных операций обнародовали видео уничтожения российских захватчиков на Херсонском направлении. Там для поражения вражеских целей наши воины использовали ударный беспилотный авиационный комплекс.

Также уточнили, что цель таких ударов – не только поразить месторасположение агрессора, но и нарушить его логистику.

"Именно поэтому под ударом БПЛА и надводные транспортные средства, по которым вражеские группы передвигаются по дельте Днепра", – отметили в ССО.