Защитники разбили более тысячи оккупантов и 5 танков: потери врага на 3 июня
Российская армия продолжает вести интенсивные штурмы на большинстве направлений фронта, несмотря на большие потери в живой силе и технике. В то же время украинские воины эффективно сдерживают врага, ежедневно пополняя список ликвидированных оккупантов тысячами.
Только за последние сутки Россия потеряла 1 130 своих солдат. Актуальную статистику по потерям врага на 3 июня публикует Генштаб.
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Потери врага за последние сутки
С начала полномасштабной войны против Украины российские войска понесли значительные ощутимые потери как в живой силе, так и в технике. По состоянию на 3 июня защитники ликвидировали:
- личного состава – около 1 368 040 (+1130) человек;
- танков – 11 974 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 673 (+7);
- артиллерийских систем – 43 172 (+60);
- РСЗВ – 1 826 (+5);
- средств ПВО – 1 403 (+3);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 325 615 (+1853);
- наземных робототехнических комплексов – 1 548 (+6);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 102 575 (+437);
- специальной техники – 4 245 (+4);
- крылатых ракет – 4 733 (+40).
Потери врага на 3 июня / Инфографика Генштаба
Как украинские защитники уничтожают оккупантов?
Операторы подразделения Paragon Company в составе 10-го отряда беспилотных систем "Спецподразделения Тимура" ГУР показали видео с боевой работы украинских дронов. Так весной 2026 года защитники разбили немало российской техники и личного состава.
Заметим, что только в марте благодаря ударам беспилотников было ликвидировано или тяжело ранены 33 988 российских военных.
На Покровском направлении только в мае украинская бригада "Рубеж" уничтожила 246 российских военных, еще 70 были ранены.
1 июня защитники сообщили, что провели успешную операцию по зачистке от оккупантов села Новоплатоновка, что в Харьковской области. Во время операции ударно-поисковая группа бригады выполнила задание по ликвидации инфильтрованных сил противника.