На всех пакетов не запасешься: еще 500 бойцов пополнили статистику потерь врага по состоянию на 3 мая

Россия уже больше года ведет полномасштабную войну против Украины. За это время она лишилась многих своих солдат. Только за минувшие сутки ликвидировали 520 бойцов врага.

Если же говорить об общей статистике, то она поражает не меньше. С 24 февраля 2022 года на тот свет удалось отправить 191 940 солдат "второй армии мира". Заметим, что реальная цифра может быть больше. Следует понимать, что подсчитать точные потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Также за более чем год полномасштабного вторжения Россия потеряла немало своей техники. В металлолом наши защитники превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, беспилотников. Также приземлили сотни самолетов и вертолетов, а также потопили несколько десятков судов. Общая статистика потерь врага в технике такая:

танков – 3 702;

боевых бронированных машин – 7 199;

артиллерийских систем – 2 946;

РСЗО – 544;

средства ПВО – 300;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 505;

крылатых ракет – 947;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 865;

специальной техники – 363.



Актуальные потери врага по состоянию на 3 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В то же время следует понимать, что безумные потери отнюдь не останавливают российских захватчиков. Они гибнут на фронте, но продолжают двигаться вперед, чтобы выполнить безумный план Путина.

Погибают и продолжают атаковать

Только за минувшие сутки нашим военным удалось отбить более 30 атак российских захватчиков. Оккупанты основные усилия на ведении наступательных действий продолжают сосредоточивать на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Что касается Бахмута и Марьинки, то они остаются в эпицентре боевых действий.

Если говорить о Волынском и Полесском направлениях, то там оперативная ситуация не претерпела существенных изменений за прошедшие сутки. Там также не зафиксировали признаки формирования наступательных группировок.