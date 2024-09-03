Еще 1360 захватчиков и 176 единиц техники: потери врага на 3 сентября

3 сентября 2024, 07:10
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1360 оккупантов. Кроме того, уничтожили 176 единиц вражеской техники.

По состоянию на утро 3 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 618 тысяч бойцов – убитыми и ранеными.

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Потери врага

  • Личного состава – около 618 960 (+1360),
  • танков – 8611 (+10),
  • боевых бронированных машин – 16 821 (+35),
  • артиллерийских систем – 17 664 (+18),
  • РСЗО – 1177 (+0),
  • средств ПВО – 940 (+0),
  • самолетов – 368 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 573 (+36),
  • крылатых ракет – 2578 (+21),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 972 (+47),
  • специальной техники – 3003 (+9).

Потери врага на 3 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ