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24 Канал Новости Украины Еще 1510 ликвидированных оккупантов: потери врага на 30 марта
30 марта, 07:35
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Еще 1510 ликвидированных оккупантов: потери врага на 30 марта

Юлия Мурина
Основні тези
  • Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1510 российских захватчиков и 333 единицы вражеской техники и вооружения.
  • Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 914 тысяч бойцов.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1510 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили 333 единицы вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 30 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 914 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 30 марта 2025 года

  • Личного состава – около 914000 (+1510),
  • танков – 10492 (+14),
  • боевых бронированных машин – 21816 (+20),
  • артиллерийских систем – 25507 (+56),
  • РСЗО – 1347 (+2),
  • средств ПВО – 1122 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31345 (+111),
  • крылатых ракет – 3121 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 42528 (+130),
  • специальной техники – 3787 (+0)

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Потери врага на 30 марта / Инфографика Генштаба ВСУ