Еще 1510 ликвидированных оккупантов: потери врага на 30 марта

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1510 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили 333 единицы вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 30 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 914 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Сырский рассказал, сколько техники потеряли россияне с начала года

Потери врага на 30 марта 2025 года

Личного состава – около 914000 (+1510),

танков – 10492 (+14),

боевых бронированных машин – 21816 (+20),

артиллерийских систем – 25507 (+56),

РСЗО – 1347 (+2),

средств ПВО – 1122 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 31345 (+111),

крылатых ракет – 3121 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 42528 (+130),

специальной техники – 3787 (+0)

Читайте также Цифра, поражает: в ВСУ назвали потери россиян в боях за Торецк

Потери врага на 30 марта / Инфографика Генштаба ВСУ