30 марта, 07:35
Еще 1510 ликвидированных оккупантов: потери врага на 30 марта
Основні тези
- Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1510 российских захватчиков и 333 единицы вражеской техники и вооружения.
- Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 914 тысяч бойцов.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1510 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили 333 единицы вражеской техники и вооружения.
По состоянию на утро 30 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 914 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 30 марта 2025 года
- Личного состава – около 914000 (+1510),
- танков – 10492 (+14),
- боевых бронированных машин – 21816 (+20),
- артиллерийских систем – 25507 (+56),
- РСЗО – 1347 (+2),
- средств ПВО – 1122 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31345 (+111),
- крылатых ракет – 3121 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 42528 (+130),
- специальной техники – 3787 (+0)
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Потери врага на 30 марта / Инфографика Генштаба ВСУ