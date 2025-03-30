Станом на ранок 30 березня загальні втрати Росії в повномасштабній війні проти України перевищили 914 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 30 березня 2025 року

  • Особового складу – близько 914000 (+1510),
  • танків – 10492 (+14),
  • бойових броньованих машин – 21816 (+20),
  • артилерійських систем – 25507 (+56),
  • РСЗВ – 1347 (+2),
  • засобів ППО – 1122 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31345 (+111),
  • крилатих ракет – 3121 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42528 (+130),
  • спеціальної техніки – 3787 (+0)

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Втрати ворога на 30 березня 2025 року

Втрати ворога на 30 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ