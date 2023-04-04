Более 175 тысяч ликвидированных: потрясающие потери врага по состоянию на 4 апреля

Украинские защитники и защитницы продолжают активно ликвидировать врагов. Только за минувшие сутки они уничтожили 530 оккупантов.

По состоянию на 4 апреля, общие потери россиян в полномасштабной войне с Украиной достигли 175 690 человек. О потерях врага в технике читайте дальше в нашем материале.

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Потери России в технике

танков – 3627 единиц;

боевых бронированных машин – 6 999 единиц;

артиллерийских систем – 2 697 единиц;

РСЗО – 528 единиц;

средств ПВО – 280 единиц;

самолетов – 306 единиц;

вертолетов – 291 единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 единиц;

крылатых ракет – 911 единиц;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5562 единицы;

специальной техники – 298 единиц.

Потери врага по состоянию на 4 апреля 2023 года / Инфографика Генштаба

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Какая ситуация на фронте на сегодня

За минувшие сутки россияне нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, а также совершили 33 обстрела из РСЗО. Они сосредоточили свое пришествие на 4 направлениях.

Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За предыдущие сутки ВСУ отбили на них по меньшей мере 69 атак.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь враг и дальше использует тактику террора,

– отметили в утренней сводке.

В населенных пунктах Каховского района Херсонской области оккупанты оказывают давление на местных. К примеру, 2 апреля людям полностью запретили покидать дом и выходить из дома.

Все магазины, торговые центры и больницы были закрыты. Кроме того, в некоторых селениях люди пенсионного возраста вынуждены были стоять в длинных очередях, чтобы получить свои законные выплаты. При этом, как отметили в Генштабе, "за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее".