Более 175 тысяч ликвидированных: потрясающие потери врага по состоянию на 4 апреля
Украинские защитники и защитницы продолжают активно ликвидировать врагов. Только за минувшие сутки они уничтожили 530 оккупантов.
По состоянию на 4 апреля, общие потери россиян в полномасштабной войне с Украиной достигли 175 690 человек. О потерях врага в технике читайте дальше в нашем материале.
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Потери России в технике
- танков – 3627 единиц;
- боевых бронированных машин – 6 999 единиц;
- артиллерийских систем – 2 697 единиц;
- РСЗО – 528 единиц;
- средств ПВО – 280 единиц;
- самолетов – 306 единиц;
- вертолетов – 291 единица;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 единиц;
- крылатых ракет – 911 единиц;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5562 единицы;
- специальной техники – 298 единиц.
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Какая ситуация на фронте на сегодня
За минувшие сутки россияне нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, а также совершили 33 обстрела из РСЗО. Они сосредоточили свое пришествие на 4 направлениях.
Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За предыдущие сутки ВСУ отбили на них по меньшей мере 69 атак.
Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений.
Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь враг и дальше использует тактику террора,
– отметили в утренней сводке.
В населенных пунктах Каховского района Херсонской области оккупанты оказывают давление на местных. К примеру, 2 апреля людям полностью запретили покидать дом и выходить из дома.
Все магазины, торговые центры и больницы были закрыты. Кроме того, в некоторых селениях люди пенсионного возраста вынуждены были стоять в длинных очередях, чтобы получить свои законные выплаты. При этом, как отметили в Генштабе, "за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее".