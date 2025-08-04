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24 Канал Новости Украины Еще 1010 оккупантов не пережили встречу с ВСУ: потери врага на 4 августа
4 августа, 06:41
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Еще 1010 оккупантов не пережили встречу с ВСУ: потери врага на 4 августа

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • За сутки удалось ликвидировать 1010 российских оккупантов.
  • С начала вторжения Россия потеряла около 1 057 140 личного состава и значительное количество техники.

Россия продолжает нести непоправимые потери в попытке оккупировать как можно больше украинских земель. Благодаря сопротивлению Сил обороны за сутки удалось ликвидировать 1010 оккупантов.

В то же время бешеными темпами оккупанты теряют и технику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какие потери России в войне против Украины?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 057 140 (+1010) человек,
  • танков – 11 069 (+1),
  • боевых бронированных машин – 23 079 (+8),
  • артиллерийских систем – 31 053 (+28),
  • РСЗВ – 1452 (+0),
  • средств ПВО – 1203 (+0),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 451 (+77),
  • крылатых ракет – 3553 (+1),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 244 (+85),
  • специальной техники – 3935 (+0).

Потери врага на 4 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кстати, в российской армии служат даже каннибалы. СМИ рассказали, что в прошлом году Силы обороны ликвидировали Дениса Горина из Сахалинской области, которого признали виновным в убийстве четырех человек. В двух случаях он сам признался, что ел тела своих жертв.