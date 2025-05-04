Еще 1340 оккупантов и 2 самолета: потери врага на 4 мая

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1340 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили сотни единиц техники и вооружения агрессора, в частности 2 самолета.

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 956 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 4 мая 2025 года

Личного состава – около 956 810 (+1340),

танков – 10758 (+11),

боевых бронированных машин – 22403 (+24),

артиллерийских систем – 27327 (+52),

РСЗО – 1376 (+1),

средств ПВО – 1155 (+1),

самолетов – 372 (+2),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34860 (+163),

крылатых ракет – 3196 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 47141 (+129),

специальной техники – 3870 (+0).

Потери врага на 4 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь врага. В частности, по танкам, боевых бронированных машин, артиллерийские системы, средств ПВО, БПЛА, крылатых ракет и спецтехники.



Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.