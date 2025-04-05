Минус 1390 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 5 апреля
- За минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1390 человек.
- Также были уничтожены 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 67 артиллерийских систем.
Враг продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1390 оккупантов.
Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у врага есть еще потери среди важной для них техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- Личного состава – около 922340 (+1390) человек,
- танков – 10541 (+13);
- боевых бронированных машин – 21952 (+20);
- артиллерийских систем – 25730 (+67);
- РСЗВ – 1350 (+1);
- средств ПВО – 1124 (+1);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 31778 (+105);
- крылатых ракет – 3130 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 42954 (+113);
- специальной техники – 3788 (+1).
Потери врага на 5 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, что в ГУР рассказали, что в четверг, 3 апреля, на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль "тигр" российских оккупантов. Вследствие этого в составе захватчиков есть потери.
Внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток". Потери врага составили по меньшей мере пять кадыровцев