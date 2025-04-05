Минус 1390 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 5 апреля

Враг продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1390 оккупантов.

Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у врага есть еще потери среди важной для них техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

Личного состава – около 922340 (+1390) человек,

танков – 10541 (+13);

боевых бронированных машин – 21952 (+20);

артиллерийских систем – 25730 (+67);

РСЗВ – 1350 (+1);

средств ПВО – 1124 (+1);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 31778 (+105);

крылатых ракет – 3130 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 42954 (+113);

специальной техники – 3788 (+1).



Потери врага на 5 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что в ГУР рассказали, что в четверг, 3 апреля, на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль "тигр" российских оккупантов. Вследствие этого в составе захватчиков есть потери.

Внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток". Потери врага составили по меньшей мере пять кадыровцев