Более тысячи оккупантов отправились на "концерт к Кобзону": потери врага 5 декабря

5 декабря 2023, 08:07
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Источник:

Генштаб ВСУ

Оккупанты не оставляют попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 1030 единиц личного состава врага.

С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на территории Украины 333 840 солдат. Однако потери врагов могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за боевых действий.

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Какие потери врага в технике

Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:

  • танков – 5587 (+7);
  • боевых бронированных машин – 10 416 (+15);
  • артиллерийских систем – 7 987 (+26);
  • РСЗО – 913 (+0);
  • средств ПВО – 605 (+3);
  • самолетов – 323 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6032 (+15);
  • крылатых ракет – 1 570 (+1);
  • кораблей/катеров – 22 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10483 (+32);
  • специальной техники – 1148 (+7).


Актуальная статистика потерь врага на 5 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В британской разведке дали свежую оценку потерь россиян

  • Разведка Великобритании 4 декабря опубликовала новый отчет, где указала, какие потери понесла российская армия с начала вторжения в Украину. Так, общая цифра потерь оккупантов может достигать 350 тысяч личного состава "двухсотых" и "трехсотых".
  • В британском ведомстве отметили, что примерно от 180 до 240 тысяч российских военнослужащих получили ранения, а еще примерно 50 тысяч погибли. Кроме того, к этим потерям добавили также и наемников частной военной компании "Вагнера", потери которых оценили в 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.
  • В результате разведка Британии отметила, что в Москве все же не понимают уровень своих потерь и реальные цифры погибших и раненых солдат. Ведь в стране-агрессоре давно сформировалась культура неточной отчетности и "рисования" цифр в вооруженных силах.

Автор: Владислав Кравцов