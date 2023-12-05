Более тысячи оккупантов отправились на "концерт к Кобзону": потери врага 5 декабря
5 декабря 2023, 08:07Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты не оставляют попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 1030 единиц личного состава врага.
С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на территории Украины 333 840 солдат. Однако потери врагов могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за боевых действий.
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Какие потери врага в технике
Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:
- танков – 5587 (+7);
- боевых бронированных машин – 10 416 (+15);
- артиллерийских систем – 7 987 (+26);
- РСЗО – 913 (+0);
- средств ПВО – 605 (+3);
- самолетов – 323 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6032 (+15);
- крылатых ракет – 1 570 (+1);
- кораблей/катеров – 22 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10483 (+32);
- специальной техники – 1148 (+7).
Актуальная статистика потерь врага на 5 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
В британской разведке дали свежую оценку потерь россиян
- Разведка Великобритании 4 декабря опубликовала новый отчет, где указала, какие потери понесла российская армия с начала вторжения в Украину. Так, общая цифра потерь оккупантов может достигать 350 тысяч личного состава "двухсотых" и "трехсотых".
- В британском ведомстве отметили, что примерно от 180 до 240 тысяч российских военнослужащих получили ранения, а еще примерно 50 тысяч погибли. Кроме того, к этим потерям добавили также и наемников частной военной компании "Вагнера", потери которых оценили в 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.
- В результате разведка Британии отметила, что в Москве все же не понимают уровень своих потерь и реальные цифры погибших и раненых солдат. Ведь в стране-агрессоре давно сформировалась культура неточной отчетности и "рисования" цифр в вооруженных силах.