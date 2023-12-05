Более тысячи оккупантов отправились на "концерт к Кобзону": потери врага 5 декабря

Оккупанты не оставляют попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 1030 единиц личного состава врага.

С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на территории Украины 333 840 солдат. Однако потери врагов могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за боевых действий.

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Какие потери врага в технике

Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:

танков – 5587 (+7);

боевых бронированных машин – 10 416 (+15);

артиллерийских систем – 7 987 (+26);

РСЗО – 913 (+0);

средств ПВО – 605 (+3);

самолетов – 323 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6032 (+15);

крылатых ракет – 1 570 (+1);

кораблей/катеров – 22 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10483 (+32);

специальной техники – 1148 (+7).



Актуальная статистика потерь врага на 5 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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