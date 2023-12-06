Более тысячи окупантов, самолет и техника: потери врага 6 декабря
6 декабря 2023, 07:47Читати новину українською
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают наступление врага и уничтожают врагов и их технику. Только за последние сутки захватчики потеряли на фронте 1270 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года потери россиян в Украине уже достигли 335 110 солдат. Однако цифры могут быть больше, так как посчитать точное количество потерь врага во время боевых действий затруднительно.
См. также 73 ликвидированных и в 8 раз больше раненых: россиянам тяжело в Крынках в Херсонской области
Какие потери россиян в технике
- танков – 5600 (+13) ед;
- боевых бронированных машин – 10 456 (+40) ед;
- артиллерийских систем – 8024 (+37) ед,
- РСЗО – 919 (+6) ед,
- средства ПВО – 605 (+0) ед,
- самолетов – 324 (+1) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6083 (+51),
- крылатые ракеты – 1570 (+0),
- корабли/катера – 22 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10532 (+49) ед,
- специальная техника – 1153 (+5)
Россияне понесут потери на левом берегу Херсонщины
- Российские захватчики испытывают сложную ситуацию во временно оккупированных Крынках в Херсонской области. Там ВСУ формируют плацдарм, продолжая освобождать территорию.
- В настоящее время в Крынках воюет 144 мотострелковая бригада вооруженных сил России. Именно это военное формирование понесло бешеные потери в результате действий украинских военных.
- В телеграмм-канале "Досье Шпиона" опубликовали список с "двухсотыми" оккупантами в 144 мотострелковой бригаде за период с конца августа по середину ноября 2023 года. По предварительным данным, всего в этом военном формировании погибли 76 окупантов за указанный период.