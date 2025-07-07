Минус более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 7 июля

Враг продолжает нести потери на фронте. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1100 захватчиков.

У противника также есть потери среди важной для него техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

Личного состава – около 1027540 (+1100) человек,

танков – 10995 (+3);

боевых бронированных машин – 22963 (+7);

артиллерийских систем – 29993 (+33);

РСЗВ – 1432 (+2);

средств ПВО – 1192 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 44058 (+233);

крылатых ракет – 3439 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 54370 (+118);

специальной техники – 3927 (+2).



Потери врага на 7 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, недавно дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии России в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска, что в Донецкой области. Тогда на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.