Еще 1160 оккупантов и 282 единицы техники: потери врага на 7 октября

7 октября 2024, 07:17
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1160 оккупантов. Также наши воины уничтожили 282 единиц техники агрессора.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 661 тысячи бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 7 октября 2024 года

  • Личного состава – около 661 630 (+1160),
  • танков – 8933 (+14),
  • боевых бронированных машин – 17710 (+31),
  • артиллерийских систем – 19156 (+64),
  • РСЗО – 1223 (+7),
  • средств ПВО – 972 (+2),
  • самолетов – 368 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16643 (+65),
  • крылатых ракет – 2615 (+2),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26102 (+96),
  • специальной техники – 3364 (+1).

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Потери врага на 7 октября / Инфографика Генштаба ВСУ