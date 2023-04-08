ВСУ ликвидировали еще более полутысячи россиян: потери врага по состоянию на 8 апреля

Россия продолжает нести огромные потери в Украине. По состоянию на 8 апреля ВСУ ликвидировали 177 680 оккупантов.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 570 захватчиков. Это ориентировочные цифры, ведь точный подсчет потерь российской армии усложняют активные боевые действия.

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Потери врага в технике

Кроме личного состава, оккупанты также теряют много военной техники в Украине. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали:

танков – 3636 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 7020 (+4) единиц,

артиллерийских систем – 2727 (+5) единиц,

РСЗО – 533 (+0) единиц,

средства ПВО – 282 (+1) единиц,

самолетов – 307 (+1) единиц,

вертолетов – 292 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7) единиц,

крылатые ракеты – 911 (+0) единиц,

корабли – 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 5599 (+12) единиц,

специальная техника – 304 (+0) единиц.

Актуальная статистика потерь россиян / Инфографика Генштаб ВСУ

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