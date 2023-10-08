Более полтысячи оккупантов, десятки танков и другой техники: потери врага на 8 октября

8 октября 2023, 08:01
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не прекращает войну в Украине, хотя и несет безумные потери. Только за последние сутки Кремль потерял 580 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года Россия уже оставила на войне в Украине по меньшей мере 282 280 военных. Однако из-за боевых действий считать потери трудно, поэтому они могут быть больше.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 4821 (+21);
  • боевых бронированных машин – 9123 (+21);
  • артиллерийских систем – 6705 (+17);
  • РСЗО – 808 (+0);
  • средства ПВО – 542 (+1);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5);
  • крылатые ракеты – 1530 (+0);
  • корабли/катера – 20 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38);
  • специальная техника – 959 (+3).


Актуальные потери врага по состоянию на 8 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие последствия продвижения ВСУ на Таврическом направлении

  • Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что наши Силы обороны достигли успехов возле Копаней и Новопрокоповки на Таврическом направлении.
  • По его словам, наши военные там выполнили 1 085 огневых задач. В результате потери врага в живой силе достигли 171 единицу личного состава. Из них 51 – погибшие, 120 – ранены.
  • Кроме того, наши военные уничтожили 44 единицы военной техники противника. В частности, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 реактивную систему залпового огня, 2 противотанковых ракетных комплекса, 18 беспилотников, 11 единиц автомобильной техники и 1 единицу специальной техники.
  • Также наши бойцы успешно отработали по вражеским складам, уничтожив 3 с боеприпасами.
Автор: Діана Квасневська