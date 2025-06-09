Уничтожено 970 оккупантов: потери врага на 9 июня

Армия России каждый день несет невосполнимые потери на фронте. Только за прошедшие сутки Силам обороны удалось уничтожить 970 оккупантов.

При этом общие потери врага стремительно приближаются к отметке в миллион. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери у врага на 9 июня 2025 года

Личного состава – около 997 120 (+970),

танков – 10 915 (+4),

боевых бронированных машин – 22 759 (+11),

артиллерийских систем – 28 934 (+42),

РСЗО – 1411 (+1),

средств ПВО – 1 183 (+0),

самолетов – 414 (+0),

вертолетов – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 39 818 (+167),

крылатых ракет – 3315 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 51 348 (+123),

специальной техники – 3911 (+0).

Потери России в Украине по состоянию на 9 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кстати, в NBC News подсчитали, какие потери России после операции "Паутина". Журналисты фиксируют полное уничтожение 10 бортов стратегической авиации. В то же время западный альянс соглашается с Украиной, что около 40 самолетов было повреждено.

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