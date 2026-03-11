Блестящий удар по врагу: бойцы ДШВ уничтожили 10 оккупантов и вражескую технику

Подразделения ДШВ Украины нанесли удар по российским силам на Александровском направлении. В результате было ликвидировано десять оккупантов и уничтожено несколько единиц вражеской техники.

Об этом 10 марта сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Что известно об операции ДШВ?

Подразделения ДШВ продолжают наступательные действия на Александровском направлении, нанося врагу существенные потери как в живой силе, так и в технике.

Во время точного огневого удара по одному из оккупированных населенных пунктов украинские бойцы ликвидировали 10 оккупантов. Кроме того, было уничтожено две единицы автомобильной техники и три квадроцикла, которые враг использовал для маневров и подвоза личного состава.

Важно! Наступательная операция на Александровском направлении стартовала 29 января. По состоянию на 2 марта украинским защитникам удалось освободить от оккупантов 9 населенных пунктов, работа над еще несколькими – продолжается. В Генштабе отметили, что над операцией работают воинские части и подразделения Десантно-штурмовых войск. С начала наступательной операции защитники ликвидировали 4 355 оккупантов, еще 2 167 ранили и 15 удалось взять в плен.

Какие сейчас потери врага?