Блестящий удар по врагу: бойцы ДШВ уничтожили 10 оккупантов и вражескую технику
- Подразделения ДШВ Украины уничтожили 10 оккупантов и несколько единиц вражеской техники на Александровском направлении.
- С начала наступательной операции на этом направлении защитники ликвидировали 4 355 оккупантов, освободили 9 населенных пунктов, и еще несколько освобождаются.
Подразделения ДШВ Украины нанесли удар по российским силам на Александровском направлении. В результате было ликвидировано десять оккупантов и уничтожено несколько единиц вражеской техники.
Об этом 10 марта сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.
Что известно об операции ДШВ?
Подразделения ДШВ продолжают наступательные действия на Александровском направлении, нанося врагу существенные потери как в живой силе, так и в технике.
Во время точного огневого удара по одному из оккупированных населенных пунктов украинские бойцы ликвидировали 10 оккупантов. Кроме того, было уничтожено две единицы автомобильной техники и три квадроцикла, которые враг использовал для маневров и подвоза личного состава.
Важно! Наступательная операция на Александровском направлении стартовала 29 января. По состоянию на 2 марта украинским защитникам удалось освободить от оккупантов 9 населенных пунктов, работа над еще несколькими – продолжается. В Генштабе отметили, что над операцией работают воинские части и подразделения Десантно-штурмовых войск. С начала наступательной операции защитники ликвидировали 4 355 оккупантов, еще 2 167 ранили и 15 удалось взять в плен.
Какие сейчас потери врага?
По состоянию на 10 марта Силы обороны ликвидировали около 1 274 990 оккупантов, из них 960 за последние сутки.
На Лиманском направлении российские военные имеют существенные проблемы с логистикой, из-за чего фактически голодают на позициях. Бойцы 66 ОМБр имени князя М. Храброго сообщают, что оккупанты всевозможными способами пытаются сдаться в плен.
8 и 9 марта украинские силы нанесли успешный удар по стратегическим объектам российской армии. Оккупанты потеряли радиолокационные станции "Оборона-14", "Небо-У" и две другие РЛС из состава ЗРК С-300. Генштаб ВСУ сообщил, что защитники вывели из строя ЗРК "Бук-М3" на Луганщине, командно-наблюдательные пункты вражеского подразделения из состава "Рубикон" возле Донецка и в Запорожье.
6 марта украинский дрон-бомбардировщик "Баба-Яга" ударил по живой силе оккупантов. Так, "к Кобзону" отправилось четыре российских офицера 1-го мотострелкового полка Воздушно-космических сил России, которые находились в пределах населенного пункта Теткино в приграничном районе Курской области.