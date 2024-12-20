Последние несколько дней в Украине и ряде других стран подсчитывают убитых корейцев. Для некоторых в Европе это может стать ноткой отрезвления. Сам факт войны с корейской армией на территории Европы уже бодрит.

Какова ситуация с российскими потерями

Мы продолжаем изучать потери российской армии. Потому что единственная причина, которая по-настоящему заставит Кремль сворачивать затею с войной, – это потеря способности вести войну. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Человеческая масса – это пока самый доступный ресурс Москвы. Однако она также имеет свои пределы. Мы считаем убитых россиян, чтобы не было иллюзий ни относительно переоценки, ни относительно недооценки противника.

Поймал себя на мысли, что углубляю знания по географии Украины на основе библиотек, а России – на основе кладбищ и крематориев.

Итак, какая ситуация?

По состоянию на 9 декабря 2024 года в нашей базе есть 86 085 человек, по которым есть полные сведения, и около 400 человек, где есть какие-то разночтения. Это люди, которые зафиксированы поименно, и которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

За неделю количество признанных в России потерь убитыми выросло на 1 535 единиц. Часть – это старые потери, которые стали публичными. Однако львиная доля – свежие. Осень 2024 года, пожалуй, самый кровавый и болезненный с точки зрения потерь отрезок для России. Россияне платят за продвижение ужасную цену.

Башкортостан – в лидерах по потерям на войне

Российский проект "Медиазона" вместе с российской службой BBC по состоянию на 13 декабря дали цифру в 83 338 убитых.

Башкортостан и Татарстан уходят в отрыв по потерям. Особенно это касается Башкирии. За неделю к списку убитых добавилось 113 фамилий. Преимущественно жители глубинки.

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Башкортостан – лидер по поставкам наемников на войну. Одна из причин – разовая выплата наемнику примерно равна двухлетней зарплате среднестатистического жителя региона. В Татарстане за неделю – 83 убитых. Отношение к этим людям и тем, кто их рекрутировал, должно быть соответствующим. Для сравнения: в Москве – 6 убитых.

92 имени добавились в течение недели в Иркутской области. Это – результат обследования кладбища и фиксация потерь с конца прошлого года. Как уже неоднократно писали: реальное количество убитых как минимум вдвое больше.

В период с 16 сентября по 9 декабря в России признали убитыми 15 106 солдат. Экстраполяция этих потерь говорит о том, что ежемесячно россияне теряют из-за безвозвратных и санитарных потерь около 40 тысяч человек.

Лидеры по количеству убитых в абсолютных числах: