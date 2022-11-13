Более 15 сбитых беспилотников: история украинского воина "Кельта"

Украинские военные ежедневно ликвидируют десятки, а то и сотни единиц вражеской техники. Десантник в Житомирской области обезвредил большое количество российских летательных аппаратов "Орлан-10".

Вооруженные Силы уже ликвидировали более 80 тысяч захватчиков и многочисленное количество их вражеской техники. Сегодня, 13 ноября, стало известно, что десантник в Житомирской области сбил очередной БПЛА.

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Более 15 сбитых летательных аппаратов

Имя "житомирского охотника", к сожалению, неизвестно. Однако из информации из открытых источников ясно, что он воин-зенитчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, военнослужащий имеет позывной "Кельт".

Когда на охоту выходит воин 95-й бригады, россиянам напрасно надеяться, что они увидят снова свои беспилотники или вертолеты. На счету сержанта зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона уже более 15 сбитых "Орланов",

– пишут в Десантно-штурмовых войсках.

Также там отметили, что военнослужащий ликвидировал два вертолета Ка-52.

Десантнику около 20 лет

В ДШУ также написали, что украинскому воину всего около 20 лет он учился на факультете лесного хозяйства в одном из украинских высших учебных заведений.

К горе россиянам, весной этого года "Кельт" прошел подготовку за границей и теперь не дает покоя врагам,

– отметили в ВСУ.

Потери врага: актуальная информация

Недавно Украина вернула под контроль правый берег Днепра и населённые пункты в Херсонской области. В частности, нашим военным удалось освободить от оккупантов знаменитую Чернобаевку – к тому же в городе они разбили военную базу россиян.

Подпольное движение "Атеш" в оккупированном Крыму заявило, что ликвидировало около 30 вражеских военнослужащих . Оккупанты находились в больницах Симферополя, а теперь отправились на концерт в Кобзон.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Вооруженные Силы атаковали захватчиков в Херсонской области. Наши военные попали по месту вражеской дислокации, где было около 500 захватчиков .

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