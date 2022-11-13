Збройні Сили вже ліквідували понад 80 тисяч загарбників та численну кількість їхньої, ворожої техніки. Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що десантник на Житомирщині збив черговий БПЛА.

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Понад 15 впольованих літальних апаратів

Ім'я "житомирського мисливця", на жаль, не відоме. Однак з інформації з відкритих джерел зрозуміло, що він є воїном-зенітником 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Окрім того, військовослужбовець має позивний "Кельт".

Коли на полювання виходить воїн 95-ї бригади, росіянам марно сподіватися, що вони побачать знов свої безпілотники чи гелікоптери. На рахунку сержанта зенітного ракетно-артилерійського дивізіону вже понад 15 збитих "Орланів",

– пишуть Десантно-штурмових військах.

Також там зазначили, що військовослужбовець ліквідував два гелікоптери Ка-52.

Десантнику близько 20 років

У ДШВ також написали, що українському вояку всього близько 20 років, він навчався на факультеті лісового господарства в одному з українських вищих навчальних закладів.

На горе росіянам, навесні цього року "Кельт" пройшов підготовку за кордоном і тепер не дає спокою ворогам,

– зазначили в ЗСУ.

Втрати ворога: актуальна інформація

Нещодавно Україна повернула під контроль правий берег Дніпра та населені пункти у Херсонській області. Зокрема, нашим військовим вдалось звільнити від окупантів славнозвісну Чорнобаївку – до того ж у місті вони розтрощили військову базу росіян.

Підпільний рух "Атеш" в окупованому Криму заявив, що ліквідував близько 30 ворожих військовослужбовців. Окупанти перебували в лікарнях Сімферополя, а тепер відправились на концерт до Кобзона.

Окрім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Збройні Сили атакували загарбників на Херсонщині. Наші військові влучили по місцю ворожої дислокації, де було близько 500 загарбників.

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