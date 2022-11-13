Відповідну інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 13 листопада. За їхніми даними, наші військові вдарили по місці базування до пів тисячі окупантів.

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Скільки росіян вдалось ліквідувати

У Генштабі підтвердили, що високоточно вдарили по району зосередження окупантів у районі населеного пункту Дніпряни Херсонської області. Зокрема, в будинок, де перебували до 500 російських окупантів.

За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, в найближчий шпиталь доправили 56 важкопоранених. З них ще 16 – померли. У Генштабі попередили, що остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Також авіація Сил оборони України за добу 12 листопада вдарила по російських загарбниках 13 разів. Вдалось вразити:

8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян;

а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Де гатили окупанти: ситуація на напрямках