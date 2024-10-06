"Разобрали на молекулы": десантники отбили массированный штурм россиян на Кураховском направлении

Таврические десантники отбили очередной массированный российский штурм на Кураховском направлении. Оккупанты бросили 10 единиц бронетехники, чтобы прорвать нашу оборону в районе села Константиновка. Однако наши воины разбили захватчиков еще на подступах.

Об этом сообщила 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада в телеграм-канале. Украинские защитники также показали мощные кадры уничтожения вражеской техники и ликвидации оккупантов.

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Таврические десантники отбили российский штурм на Кураховском направлении

Таврические десантники отбили очередной массированный штурм российских захватчиков. Рассказали, что оккупанты бросили 10 единиц бронетехники – 9 боевых бронированных машин с пехотой и 1 танк, чтобы прорвать нашу оборону в районе села Константиновка на Кураховском направлении.

Но были разбиты еще на подступах. В ходе боя наши воины уничтожили танк и 5 бронемашин, еще одну – повредили. А в придачу сожгли еще и багги, которое пыталось прорваться к нашему переднему краю. Россияне в очередной раз понесли огромные потери: 20 захватчиков погибло, еще 23 – получили ранения,

– отметили в 79 бригаде.

Как Таврические десантники отбили российский штурм: смотрите видео 18+

Кстати, поддержите большой сбор на разведывательные дроны для 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.