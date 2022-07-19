В Днепропетровской области украинские защитники сбили очередной вражеский "Орлан-10"

В Днепропетровской области наши воины сбили очередной российский беспилотник. Вражеский БпЛА летал над Криворожским районом.

Так, наши военные сбили российский БпЛА "Орлан-10". Оккупанты запустили его в небо над Криворожским районом.

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С начала полномасштабной войны уничтожены сотни БпЛА

Следует отметить, что по состоянию на 19 июля от 24 февраля украинские защитники и защитницы уничтожили уже 693 российских беспилотника. За прошедшие сутки наши воины превратили в металлолом 3 вражеских БпЛА.

В течение сегодняшнего дня россияне уже дважды обстреляли Днепропетровщину

По состоянию на 17:19 19 июля враг уже дважды в день обстрелял Днепропетровскую область, ударив по Никопольскому и Криворожскому районам:

В Никополе российская армия попала из "Градов" по базе отдыха . К счастью, людей не задело.

. К счастью, людей не задело. В Зеленодольской общине оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии тракторную бригаду. В результате обстрела повреждены помещения и сельхозтехника. Но, к счастью, люди не пострадали.

А несколько дней назад российские военные обстреляли Синельниковский район. Один из ударов пришелся на элеватор – разрушены склады с зерном. В результате обстрела по сельскохозяйственному элеватору возник пожар, сгорело более 5 тысяч тонн зерна.

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