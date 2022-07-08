В частности, николаевские десантники 8 июля сожгли несколько танков и уничтожили вместе с ними экипаж российских оккупантов Донецкой области. Фоторепортаж успешной работы по скоплению врага на Донбассе обнародовала 79 ОДШБр "Николаев".

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Успехи ВСУ в Донецкой области

Отмечается, что воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады во время боя на одном из участков ведения боевых действий 8 июля уничтожили в общей сложности 5 российских танков. Некоторых членов экипажа, не сгоревших вместе с вражеской техникой, нашим защитникам удалось взять в плен.

К слову, на обнародованных фотографиях зафиксированы результаты удачной работы украинских воинов из 79 ОДШБр в сутки, которые продолжают уничтожать захватчиков в Донецкой области.

Смерть русским оккупантам! Итого к Победе! Слава Украине!

– подписали фоторепортаж в службе связей с общественностью 79 ОДШБр.

Результаты удачной работы николаевских десантников на Донбассе 8 июля / Фото 79 ОДШБр (18+)

Добавим, что в телеграм-канале "Грунт" обнародовали немного больше фото и видео работы ВСУ в Донецкой области. Там, без указания официального источника, сообщили, что в ходе боев вблизи Святогорска было уничтожено в общей сложности 12 единиц вражеской техники – 9 танков и 3 броневика. К сообщению также прикрепили видео точного удара ВСУ.

Общие потери врага по состоянию на 8 июля

Кстати, в целом с 24 февраля россия, по состоянию на утро 8 июля, уже потеряла в развязанной широкомасштабной войне против Украины:

около 36 900 военных;

военных; танков – 1637 единиц;

боевых бронированных машин – 3811 единиц;

артиллерийских систем – 828 единиц;

реактивных систем залпового огня – 247 единиц;

средств противовоздушной обороны – 107 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 единиц;

крылатых ракет – 155 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2685 единиц;

специальной техники – 66 единиц.

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