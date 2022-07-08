Зокрема, миколаївські десантники 8 липня спалили декілька танків та знищили разом з ними екіпаж російських окупантів на Донеччині. Фоторепортаж успішної роботи по скупченню ворога на Донбасі оприлюднила 79 ОДШБр "Миколаїв".

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Успіхи ЗСУ на Донеччині

Зазначається, що воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади під час бою на одній із ділянок ведення бойових дій 8 липня знищили загалом 5 російських танків. Деяких членів екіпажу, які не згоріли разом з ворожою технікою, нашим захисникам вдалось взяти у полон.

До слова, на оприлюднених світлинах зафіксовано результати вдалої роботи українських воїнів з 79 ОДШБр за добу, які продовжують нищити загарбників на Донеччині.

Смерть російським окупантам! Разом до Перемоги! Слава Україні!

– підписали фоторепортаж у службі зв'язків з громадськістю 79 ОДШБр.

Результати вдалої роботи миколаївських десантників на Донбасі 8 липня / Фото 79 ОДШБр (18+)

Додамо, що у телеграм-каналі "Ґрунт" оприлюднили трохи більше фото та відео роботи ЗСУ на Донеччині. Там, без вказання офіційного джерела, повідомили, що у ході боїв поблизу Святогірська було знищено загалом 12 одиниць ворожої техніки – 9 танків та 3 броньовики. До допису також прикріпили відео влучного удару ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 8 липня

До слова, загалом з 24 лютого росія, станом на ранок 8 липня, вже втратила у розв'язаній широкомасштабній війні проти України:

близько 36 900 військових;

військових; танків – 1 637 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 811 одиниць;

артилерійських систем – 828 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 247 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 669 одиниць;

крилатих ракет – 155 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 685 одиниць;

спеціальної техніки – 66 одиниць.

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