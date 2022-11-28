В Донецкой области оккупанты вывозят погибших тачками: впечатляющее видео
Источник:Денис Казанский
Несмотря на численное преимущество российской армии, оккупанты массово погибают на войне в Украине. В частности, за сутки 27 ноября российские захватчики потеряли 590 своих солдат.
На линии фронта в поселке Майорск (Горловка) в Донецкой области оккупанты потерпели поражение от ВСУ. Многие русские солдаты отправились на "концерт Кобзона".
Интересно Украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли их позицию у Бахмута: мощное видео
Убитых и раненых увозят тачками
Судя по видео, оккупанты дислоцируются под железнодорожным мостом. После тяжелого сражения с украинскими военными русские наемники вывозят тела своих собратьев на хозяйственных тачках.
Оккупанты вывозят тела погибших тачками: смотрите видео
Где самая горячая точка фронта
Сейчас город Бахмут является самой горячей точкой боевых действий в Украине. Россияне стянули туда все свои силы и постоянно пытаются наступать. Вражеские войска используют все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.
Накануне военный капеллан Марк Купчененко рассказал, что в Бахмуте происходит настоящий ад. Россияне усиливают давление и постоянно уходят в штурм. Обстрелы не утихают вообще. Наши воины прилагают сверхчеловеческие силы, чтобы удержать позиции.
Потери оккупантов по состоянию на 28 ноября
- Личного состава – 590 человек,
- Танков – 2908 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 5861 (+5) единица,
- артиллерийских систем – 1899 (+2) единиц,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средств ПВО – 209 (+0) единиц,
- самолетов – 278 (+0) единиц,
- вертолетов – 261 (+0) единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
- крылатых ракет – 531 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) единиц,
- специальной техники – 163 (+0).
Карта боевых действий по состоянию на 28 ноября: смотрите видео