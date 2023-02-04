Подрезали вражеским "птицам" крылья: защитники показали сразу три сбитых беспилотника
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и мощно крушить вражескую технику. На этот раз статистику потерь России пополнили еще три беспилотника.
Российских "птичек" приземлили украинские воины в Донецкой области. Позже защитники показали, что осталось от вражеских БпЛА.
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В Командовании ДШВ рассказали, что беспилотники сбили десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск. Кстати, все три вражеских дрона украинские воины в Донецкой области уничтожили в течение одного дня.
Вместе к победе,
– подчеркнули в Десантно-штурмовых войсках.
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Потери врага по состоянию на утро 4 февраля
Утром 4 февраля в Генштабе ВСУ обнародовали актуальную статистику потерь России в полномасштабной войне против Украины. Число уничтоженных оккупантов уже превысило 130 500 человек. Только за предыдущие сутки украинские воины ликвидировали еще 720 захватчиков.
Кроме того, в оккупантов колоссальные потери в технике. В частности, Силы обороны уже уничтожили:
- танков – 3218;
- боевых бронированных машин – 6394;
- артиллерийских систем – 2 220;
- РСЗО – 460;
- средств ПВО – 225;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1956;
- крылатых ракет – 796
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5081;
- специальной техники – 203.