Подрезали вражеским "птицам" крылья: защитники показали сразу три сбитых беспилотника

4 февраля 2023, 13:25
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Источник:

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и мощно крушить вражескую технику. На этот раз статистику потерь России пополнили еще три беспилотника.

Российских "птичек" приземлили украинские воины в Донецкой области. Позже защитники показали, что осталось от вражеских БпЛА.

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В Командовании ДШВ рассказали, что беспилотники сбили десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск. Кстати, все три вражеских дрона украинские воины в Донецкой области уничтожили в течение одного дня.

Вместе к победе,
– подчеркнули в Десантно-штурмовых войсках.

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Потери врага по состоянию на утро 4 февраля

Утром 4 февраля в Генштабе ВСУ обнародовали актуальную статистику потерь России в полномасштабной войне против Украины. Число уничтоженных оккупантов уже превысило 130 500 человек. Только за предыдущие сутки украинские воины ликвидировали еще 720 захватчиков.

Кроме того, в оккупантов колоссальные потери в технике. В частности, Силы обороны уже уничтожили:

  • танков – 3218;
  • боевых бронированных машин – 6394;
  • артиллерийских систем – 2 220;
  • РСЗО – 460;
  • средств ПВО – 225;
  • самолетов – 294;
  • вертолетов – 284;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1956;
  • крылатых ракет – 796
  • кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5081;
  • специальной техники – 203.
Автор: Юлія Лобурак