Подрезали вражеским "птицам" крылья: защитники показали сразу три сбитых беспилотника

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и мощно крушить вражескую технику. На этот раз статистику потерь России пополнили еще три беспилотника.

Российских "птичек" приземлили украинские воины в Донецкой области. Позже защитники показали, что осталось от вражеских БпЛА.

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В Командовании ДШВ рассказали, что беспилотники сбили десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск. Кстати, все три вражеских дрона украинские воины в Донецкой области уничтожили в течение одного дня.

Вместе к победе,

– подчеркнули в Десантно-штурмовых войсках.

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Потери врага по состоянию на утро 4 февраля

Утром 4 февраля в Генштабе ВСУ обнародовали актуальную статистику потерь России в полномасштабной войне против Украины. Число уничтоженных оккупантов уже превысило 130 500 человек. Только за предыдущие сутки украинские воины ликвидировали еще 720 захватчиков.

Кроме того, в оккупантов колоссальные потери в технике. В частности, Силы обороны уже уничтожили: