Російських "пташок" приземлили українські воїни на Донеччині. Згодом захисники показали те, що залишилося від ворожих БпЛА.

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У Командуванні ДШВ розповіли, що безпілотники збили десантники з 81 окремої аеромобільної бригади у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ. До речі, усі три ворожі дрони українські воїни на Донеччині збили упродовж одного дня.

Разом до перемоги,

– підкреслили в Десантно-штурмових військах.

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Втрати ворога станом на ранок 4 лютого

Вранці 4 лютого у Генштабі ЗСУ оприлюднили актуальну статистику втрат Росії у повномасштабній війні проти України. Кількість знищених окупантів вже перевищили 130 500 осіб. Лише за попередню добу українські воїни ліквідували ще 720 загарбників.

Окрім того, в окупантів колосальні втрати у техніці. Зокрема, Сили оборони вже знищили: