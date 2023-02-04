Російських "пташок" приземлили українські воїни на Донеччині. Згодом захисники показали те, що залишилося від ворожих БпЛА.

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У Командуванні ДШВ розповіли, що безпілотники збили десантники з 81 окремої аеромобільної бригади у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ. До речі, усі три ворожі дрони українські воїни на Донеччині збили упродовж одного дня.

Разом до перемоги,
– підкреслили в Десантно-штурмових військах.

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Втрати ворога станом на ранок 4 лютого

Вранці 4 лютого у Генштабі ЗСУ оприлюднили актуальну статистику втрат Росії у повномасштабній війні проти України. Кількість знищених окупантів вже перевищили 130 500 осіб. Лише за попередню добу українські воїни ліквідували ще 720 загарбників.

Окрім того, в окупантів колосальні втрати у техніці. Зокрема, Сили оборони вже знищили:

  • танків – 3 218;
  • бойових броньованих машин – 6 394;
  • артилерійських систем – 2 220;
  • РСЗВ – 460;
  • засобів ППО – 225;
  • літаків – 294;
  • гелікоптерів – 284;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956;
  • крилатих ракет – 796
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081;
  • спеціальної техніки – 203.