Украинские защитники наносят потери оккупантам: в Генштабе сообщили о свежих успехах

Враг продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Нашим военным за прошедшие сутки удалось атаковать сразу 9 районов сосредоточения живой силы противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В ведомстве отметили, что статистика потерь врага ежедневно пополняется.

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Уничтожили еще один самолет и три крылатых ракеты

Известно, что за минувшие сутки авиация Сил обороны доставила немало хлопот россиянам. Уже подтверждено, что удалось атаковать 9 районов сосредоточения живой силы оккупантов, а также их военной техники. Кроме того, пострадали 3 опорных пункта, тыловой пункт управления, а также 2 позиции зенитных ракетных комплексов.

Но это еще не все. Нашим подразделениям ПВО на разных направлениях удалось уничтожить:

один самолет Су-24;

три крылатые ракеты;

один БпЛА российских военных.

Кроме того, ракетным войскам и артиллерии удалось атаковать резервы врага. "Хлопок" подвезли в районы сосредоточения, а также станции разгрузки. Что касается потерь, то они пока уточняются.

Заметим, что за прошедшие сутки российские военные предприняли несколько попыток атаковать наши позиции. Их зафиксировали возле Бахмута, Зайцева, Авдеевки, Николаевки Второй и Новомихайловки.

Враг не прекращает ракетные обстрелы

Следует также понимать, что российские военные продолжают звереть. Причиной этого является успешное контрнаступление, которое уже позволило практически полностью освободить Харьковскую область. Так, за минувшие сутки зафиксировали 4 ракетных, 24 авиаудара и 72 атаки из систем реактивной артиллерии. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Известно, что в результате этого разрушена инфраструктура 58 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Веселянка, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов, Миролюбовка, Очаков и Сухой Ставок.

Напомним, что Кривой Рог ракетами обстреливают последние три дня. В общей сложности враг выпустил 13 ракет типа "Кинжал", "Искандер", а также "Иксов". Ими оккупанты били по Карачуновской дамбе.

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