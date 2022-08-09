Ночь прошла результативно: ВСУ наносят по оккупантам мощные удары

Украинские военные продолжают результативно наносить удары по врагу. В ночь на 9 августа ВСУ ликвидировали не только живую силу оккупантов, но и лишили их техники.

Об этом сообщил во время телемарафона депутат Херсонской облрады Сергей Хлань. Он отметил, что ВСУ продолжают выполнять хирургическую работу по уничтожению врага.

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Эффективно работали по линии фронта

Как отметил Хлань, этой ночью нашим военным удалось уничтожить зенитно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Кроме того, врага избавили от танка, гаубицы и живой силы.

Сегодня наши Вооруженные Силы точно и результативно работали именно по линии фронта. В отличие от вчерашнего дня, когда отрабатывали тылы врага. Тогда ВСУ нанесли мощные удары по скоплению врага: живой силе, командным штабам, транспортным артериям,

– подчеркнул Хлань.

Защита Антоновского моста беспомощна

В то же время депутат прокомментировал очередную атаку по Антоновскому мосту. Он отметил, что, несмотря на все попытки врага кичиться современной защитой, этот объект "прикрыть" захватчикам не удалось. Кроме того, меткие удары ВСУ в очередной раз умножили на ноль попытки хоть как-то отремонтировать важную для оккупантов переправу.

"Главные транспортные артерии врага – под огневым прицелом. Мы видим результативность этих слов, их подтверждение", – добавил депутат.

Он отметил, что отработка ВСУ по линии фронта и полевым составам, живой силе и командным пунктам. Все это – комплексная работа по деоккупации Херсонской области. И наши военные продолжают эффективно его выполнять.

Если мы уже начали о потерях врага, то нелишне будет вспомнить, насколько сократилась "вторая армия мира" с начала полномасштабного вторжения. Сразу же оговоримся – существенно.

Ликвидировано более 42 тысяч российских бойцов

С 24 февраля наши защитники и защитницы отправили на тот свет 42 640 захватчиков. Отметим, что за прошедшие сутки билеты на "концерт кобзона" получили 300 бойцов страны-агрессора.

Кроме того, на балансе вражеской армии на 1817 танков, 4076 боевых бронированных машин, 964 артиллерийские системы, 261 РСЗО, 133 средства ПВО, а также 87 единиц специальной техники меньше.

Также в металлолом уже превратили 223 самолета, 193 вертолета, 757 БпЛА, 185 крылатых ракет, 15 судов и 2998 автомобилей и автоцистерн.

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