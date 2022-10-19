Авиация ВСУ на Юге нанесла 15 ударов по опорным пунктам и местам скопления оккупантов
Источник:ОК "Юг"
Украинские военные продолжают эффективно уничтожать врага на Юге. Рассказываем, какие потери оккупанты понесли за минувшие сутки.
Как отметили в ОК "Юг", в Южнобугском операционном районе ситуация существенно не изменилась. Ее стабильно контролируют Силы обороны, эффективно проводящие контрнаступление.
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ВСУ активно уничтожают врага
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по районам опорных пунктов и местам скопления живой силы и техники врага. Потери захватчиков вследствие этого:
- 84 бойца;
- 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С";
- танк;
- 3 единицы автомобильной бронетехники;
- 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.
Враг не перестает обстреливать наши позиции
Прежде всего, в ведомстве отмечают, что враги ведут оборону. Они делают все возможное для того, чтобы удержать занятые ранее рубежи. В то же время, не прекращаются обстрелы позиций украинских военных вдоль всей линии столкновения. Для этого оккупанты используют авиацию, РСЗО, ствольную артиллерию и минометы.
Кроме того, российские бойцы проводят аэроразведку. Ее осуществляют для того, чтобы узнавать расположение наших позиций и корректировать артиллерийский огонь.
Оккупанты коварны, поэтому не прекращают обстрелы недавно освобожденных населенных пунктов. По Петропавловке и Трифоновке Бериславского района дважды били из РСЗО "Град" и "Ураган". К счастью, обошлось без потерь. Также зафиксировали 3 авиаудара в районе Давидового Брода.
Угроза с Черного моря сохраняется
Следует помнить, что никуда не исчезли русские корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Сейчас на базировании 9 судов, из которых готовы 2 больших десантных корабля и 2 ракетоносителя с 16 ракетами типа "Калибр".
Напомним, что враг продолжает ракетный террор. За прошедшие сутки 18 октября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Прилеты зафиксировали в Киеве, Днепре, Харькове и Житомирской области. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только прозвучали сирены – отправляйтесь к укрытию и находитесь там до отбоя.
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