Буданов назвал потери, которые России будет труднее всего восстановить
Источник:NV
По состоянию на утро 14 июля Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины более 559 тысяч бойцов, а также почти 80 тысяч единиц техники и вооружения.
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов сказал, какие потери восстановить агрессору будет труднее всего.
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Буданов о потерях России
Самое главное – профессиональный человеческий ресурс, вот на это уйдет много лет. Потому что скажем правду: они еще до осени 2022 года потеряли всю профессиональную армию. Теперь они воюют мобилизованными, зеками, кем угодно,
– подчеркнул Буданов.
Также генерал-лейтенант отметил, что тяжелым вопросом для оккупантов будет восстановление Черноморского флота. Кроме того, много времени уйдет на восстановление запаса ракет оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня.
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Кстати, Россия уже потеряла в войне против Украины 28 кораблей и катеров, а также 1 подводную лодку. Западные партнеры интересуются украинским оружием. Ведь именно наши дроны уничтожили больше всего кораблей.
Начальник ГУР о Крымском мосте
- Буданов отметил, что Крымский мост является лишней инженерной конструкцией на оккупированном россиянами Юге. Кстати, он имеет для врага и сакральный смысл.
- Сейчас Крым уже не является "непотопляемым авианосцем" – теперь это неудобная территория. По мнению начальника ГУР, сейчас россиянам не нужен Крымский мост, впрочем, он остается частью скелета империи.
- Крымский мост – это символ, это сознание. Поэтому, по словам Буданова, его уничтожение гораздо глубже и важнее, чем удар по эшелону в виде 60 вагонов техники в полном составе.
- Также генерал-лейтенант акцентировал на том, что у россиян тысячи единиц техники, а мост – один.
- "Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, – это еще и десакрализация Крыма. Мост должен быть разрушен, мы добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше. В Очамчиру (новый порт России в Абхазии – 24 Канал)? Прекрасно!" – подчеркнул Буданов.
- Отвечая на вопрос, может ли Крымский мост упасть уже в этом году, Буданов отметил, что это вопрос уже к Генштабу. Впрочем, он добавил, что ГУР свою запланированную работу по этому вопросу делает.