В Курской области россияне при попытке штурма потеряли 17 единиц техники: поразительное видео

В Курской области российская армия продолжает нести огромные потери в человеческом ресурсе и технике. Во время очередных попыток штурмов позиций ВСУ оккупанты потеряли аж 17 единиц техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Генерал также показал видео, как оккупанты понесли свои очередные потери.

К теме Нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК БУК-М1: мощное видео

Как россияне потеряли 17 единиц техники в Курской области

Павлюк рассказал, что 17 единиц техники российские захватчики в Курской области потеряли только из-за подрыва на минах.

На этом направлении благодаря минно-взрывным заграждениям, профессионально оборудованным специалистами 12 отдельного полка поддержки и инженерно-саперными подразделениями других частей Сухопутных войск, уничтожено около 30% вражеской техники при попытке продвижения,

– рассказал генерал.

На кадрах, которые обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ, можно увидеть, как российская техника буквально пылает в результате успешной работы наших защитников. Даже те оккупанты, которые пытались скрыться от бдительных глаз наших военных, были также успешно ликвидированы.

Как россияне теряли технику в Курской области / Видео из фейсбука Александра Павлюка

Александр Павлюк поблагодарил военных за высокий профессионализм и результативную боевую работу против врага.

К слову, в Генштабе ВСУ 16 ноября сообщили, что враг за минувшие сутки потерял 1 650 военных на фронте, а также около 165 единиц техники. Среди потери в технике были танки, боевые бронированные машины, артсистемы, спецтехника и тому подобное.