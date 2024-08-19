Легионеры ГУР уничтожают оккупантов на Кинбурнской косе: эпические кадры последствий работы бойцов

Украинские военные продолжают давать врагу отпор на всех направлениях фронта и наносить ему потери. В частности, легионеры из ГУР показали последствия своей работы.

Воины группы "Циклон" Международного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе. Россияне понесли существенные потери.

Смотрите также Две недели без этой статьи было очень хорошо, – "Гендальф" высказался о материале Economist

Последствия работы бойцов

Они поделились видео, на котором можно увидеть искусную работу военных, которые уничтожили ряд целей. В частности, удалось уничтожить:

Пулеметный расчет;

бМ "Тигр";

бТР с личным составом;

наблюдательный пункт;

пулемётный расчёт;

расчет ПТРК;

Пикап;

уАЗ с личным составом;

Машина УАЗ;

Минометный расчет;

УАЗ;

Антенна;

Наблюдательный пункт;

Личный состав в доме;

личный состав в доме;

уАЗ;

огневая позиция врага.

Борьба продолжается!

– отметили в сообщении.

Наши воины нанесли врагу потери: смотрите видео

Украинские военные продолжают давать россиянам отпор.