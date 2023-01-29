Пограничники и ВСУ ликвидировали вражеский склад боеприпасов в Луганской области

Враг продолжает нести безумные потери на фронте как среди личного состава, так и своего вооружения. Так, в Луганской области россияне лишились склада с боеприпасами.

Над ним опеку взяли военные из Государственной пограничной службы и ВСУ. Они совместно уничтожили склад боеприпасов русских захватчиков. Потери в живой силе сейчас уточняются.

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Был склад – и нет

На видео, которое наши военные выложили в сети, можно увидеть результаты их удачной охоты. С дрона они сняли момент попадания. После чего можно было насладиться еще несколькими детонациями. Нам очень нравится смотреть, как у врага все горит-пылает, а он суетится и бегает. И хотя последнее мы не можем увидеть на этом видео, но где-то так оно, вероятно, и было.

Вражеский склад с боеприпасами уничтожили в Луганской области: смотрите видео

Возможно, вскоре в обновленной статистике потерь врага мы увидим новые цифры, которые будут касаться этого эффективного удара. А пока напомним, сколько оккупантов уже удалось отправить на тот свет.

С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 126 160 русских военных. Заметим, что это приблизительная цифра и она может быть значительно больше. К слову, за прошедшие сутки на тот свет отправили 650 оккупантов.

Но это еще не все. В металлолом за почти год превратили 3198 танков, 6366 боевых бронированных машин, 2195 артиллерийских систем, 453 РСЗО, 221 ПВО, 293 самолета, 284 вертолета, 1947 БпЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 судов, 5037 автомобилей и автоцистерн, а также 199 единиц спецтехники.

Наступления и атаки не утихают

В утренней сводке Генштаба отметили, что российские захватчики продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Кроме того, они пытаются обороняться на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском.

Только за минувшие сутки подразделениям Сил обороны удалось отбить ряд атак. Их зафиксировали в районе Дибровы и Белогоровки на Луганщине, Ямполевки, Верхнекаменного, Раздолевки, Соли, Благодатного, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Клещеевки, Новомихайловки, Водяного, Марьинки, Победы и Угледара на Донетчине.