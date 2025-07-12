Уничтожено более 1000 оккупантов и много техники: потери врага на 12 июля

Защитники Украины ежедневно уничтожают российских захватчиков на фронте, интенсивность боев не уменьшается. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1070 оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

Личного состава – около 1 032 690 (+1 070) человек,

танков – 1 1013 (+0),

боевых бронированных машин – 22 980 (+1),

артиллерийских систем – 30 194 (+31),

РСЗО – 1437 (+0),

средств ПВО – 1193 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0)

БпЛА оперативно-тактического уровня – 45 248 (+245),

крылатых ракет – 3 459 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 54822 (+90),

специальной техники – 3929 (+0).

Потери оккупантов на 12 июля / Фото Генштаб ВСУ

К слову, по данным разведки Британии, за 2025 год россияне потеряли более 230 тысяч военных. Со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ, британские аналитики сообщают, что среднесуточный уровень потерь России в июне 2025 года составил ориентировочно 1080 человек, а суммарно за месяц – около 32 тысяч.