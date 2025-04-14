Минус еще 1310 оккупантов и более 400 единиц техники: потери врага на 14 апреля

Силы обороны продолжают наносить значительные потери врагу. Так, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1310 оккупантов.

Общие потери врага уже превысили 933 тысячи личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 933 980 (+1310) человек,

танков – 10 622 (+19),

боевых бронированных машин – 22 130 (+42),

артиллерийских систем – 26 222 (+59),

РСЗВ – 1 362 (+0),

средства ПВО – 1 130 (+2),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 544 (+119),

крылатые ракеты – 3 145 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 44 129 (+179),

специальная техника – 3 801 (+2).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ранее в ОТГ "Луганск" сообщили о колоссальных потерях россиян под Торецком. Так, только на этом участке фронта в течение марта оккупационная армия потеряла почти 7 тысяч солдат убитыми и ранеными.