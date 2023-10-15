Почти 900 врагов, десятки единиц техники: безумные потери врага на 15 октября
15 октября 2023, 07:48Читати новину українською
Россия не отказалась от захватнической войны против Украины. Враги пытаются захватить Авдеевку, однако несут бешеные потери. Только за последние сутки они потеряли на фронте 880 единиц личного состава.
Начиная с 24 февраля 2022 года, в Украине погибли более 287 тысяч оккупантов. Однако потери могут быть больше, учитывая активные бои.
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Потери врага на фронте
- личного состава – 287 770 (+880);
- танков – 4948 (+8);
- боевых бронированных машин – 9362 (+25);
- артиллерийских систем – 6866 (+33);
- РСЗО – 813 (+2);
- средства ПВО – 547 (+0);
- самолетов – 317 (+0);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4);
- крылатые ракеты – 1531 (+0);
- корабли/катера – 20 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24);
- специальная техника – 976 (+5).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери врага: последние новости
- Наталья Гуменюк рассказала, что на Юге Украины наши военные уничтожили вражеский пункт управления дронами и 2 вражеских лодки.
- На Таврическом направлении украинские бойцы уничтожили российский Су-25, боевую машину поддержки танков "Терминатор", одну тяжелую огнеметную систему залпового огня "Сонцепек".
- Более того, враги сами помогают ВСУ уничтожать их. Так, командование Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало видео, показывающее, как россияне добивают своих раненых на поле боя.