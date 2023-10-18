ВСУ ликвидировали 290 тысяч военных, за сутки минус 6 вертолетов: потери врага на 18 октября
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска не оставляют попыток захватить украинские территории, пока враг активно наступает на Востоке, но терпит колоссальные потери. За последние сутки благодаря ВСУ российская армия потеряла 620 окупантов.
В Генштабе подчеркнули, что из-за интенсивности боевых действий статистика потерь врага ориентировочная. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 290 тысяч россиян. Значительны потери врага и в технике.
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Потери россиян по состоянию на 18 октября:
- личного состава – 290050 (+620) человек
- танков – 4981 (+2) единицы
- боевых бронированных машин – 9420 (+15)
- артиллерийских систем – 6944 (+8)
- РСЗО – 814 (+0)
- средства ПВО – 547 (+0)
- самолетов – 319 (+1)
- вертолетов – 323 (+6)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10)
- крылатые ракеты – 1534 (+1)
- корабли/катера – 20 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн – 9303 (+10)
- специальная техника – 982 (+0).
Заметим, что в возведении Генштаба добавилось 6 вертолетов, которые защитники уничтожили за прошедшие сутки. При этом в ССО вчера сообщали, что во время операции "DRAGONFLY" в Бердянске и Луганске уничтожено 9 вертолетов разной модификации.
Ситуация на фронте: главное
- Силы обороны отразили штурмы на Авдеевском направлении и помешали россиянам восстановить утраченное положение в районах Роботино и Клещиевки.
- ВСУ продолжают обороняться на Востоке и на юге Украины, а также наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений.