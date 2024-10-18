Более тысячи россиян и несколько танков: потери врага на 18 октября

18 октября 2024, 07:36
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Автор: Виктория Кульженко

Источник:

Генштаб ВСУ

Россияне продолжают пытаться наступать на разных направлениях фронта. Силы обороны держат оборону и наносят им серьезные потери.

Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 670 тысяч бойцов. В частности, за минувшие сутки ликвидировали 1530 оккупантов.

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Обновленная статистика потерь врага

Важно понимать, что количество может быть неточным, ведь в районах, где идут активные боевые действия, трудно посчитать потери вражеской армии.

Потери России на 18 октября:

  • Личного состава – примерно 675 800 (+1530),
  • танков – 9 27 (+13),
  • боевых бронированных машин – 18 053 (+51),
  • артиллерийских систем – 19 533 (+43),
  • РСЗО – 1 232 (+1),
  • средств ПВО – 978 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 17 152 (+48),
  • крылатых ракет – 2 620 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 908 (+93),
  • специальной техники – 3 448 (+2).


Потери россиян на 18 октября 2024 года / Генштаб ВСУ