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24 Канал Новости Украины Более 1 000 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 23 мая
23 мая, 07:25
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Более 1 000 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 23 мая

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Украинские защитники ликвидировали 1 050 оккупантов за минувшие сутки, общие потери России превысили 978 тысяч бойцов.
  • С начала вторжения российская армия потеряла значительное количество техники, включая 10 841 танк и 49 407 единиц автомобильной техники.

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 050 оккупантов.

Общие же потери России в войне против Украины превысили уже 978 тысяч бойцов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России на 23 мая

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

  • личного состава – около 978 700 (+1 050),
  • танков – 10 841 (+2),
  • боевых бронированных машин – 22 575 (+1),
  • артиллерийских систем – 28 165 (+43),
  • РСЗО – 1 390 (+2),
  • средств ПВО – 1 167 (+0),
  • самолетов – 372 (+0),
  • вертолетов – 336 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 36 945 (+148),
  • крылатых ракет – 3 197 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49 407 (+139),
  • специальной техники – 3 895 (+0).

Потери врага на 23 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что недавно Силы беспилотных систем Украины уничтожили несколько российских систем ПВО. В частности были поражены ЗРК "Тор", "Бук-М3" и С-300.