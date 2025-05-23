Более 1 000 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 23 мая

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 050 оккупантов.

Общие же потери России в войне против Украины превысили уже 978 тысяч бойцов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России на 23 мая

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 978 700 (+1 050),

танков – 10 841 (+2),

боевых бронированных машин – 22 575 (+1),

артиллерийских систем – 28 165 (+43),

РСЗО – 1 390 (+2),

средств ПВО – 1 167 (+0),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 36 945 (+148),

крылатых ракет – 3 197 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 49 407 (+139),

специальной техники – 3 895 (+0).

Потери врага на 23 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что недавно Силы беспилотных систем Украины уничтожили несколько российских систем ПВО. В частности были поражены ЗРК "Тор", "Бук-М3" и С-300.