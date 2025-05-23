23 мая, 07:25
Более 1 000 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 23 мая
Основні тези
- Украинские защитники ликвидировали 1 050 оккупантов за минувшие сутки, общие потери России превысили 978 тысяч бойцов.
- С начала вторжения российская армия потеряла значительное количество техники, включая 10 841 танк и 49 407 единиц автомобильной техники.
Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 050 оккупантов.
Общие же потери России в войне против Украины превысили уже 978 тысяч бойцов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России на 23 мая
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 978 700 (+1 050),
- танков – 10 841 (+2),
- боевых бронированных машин – 22 575 (+1),
- артиллерийских систем – 28 165 (+43),
- РСЗО – 1 390 (+2),
- средств ПВО – 1 167 (+0),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 36 945 (+148),
- крылатых ракет – 3 197 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 49 407 (+139),
- специальной техники – 3 895 (+0).
Потери врага на 23 мая / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, что недавно Силы беспилотных систем Украины уничтожили несколько российских систем ПВО. В частности были поражены ЗРК "Тор", "Бук-М3" и С-300.