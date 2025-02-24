Еще 1050 оккупантов и почти 390 единиц техники и вооружения: потери врага на 24 февраля

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 3 года. Агрессор потерял более чем 868 тысяч бойцов.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1050 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 24 февраля 2025 года

Личного состава – 868230 (+1050),

танков – 10177 (+9),

боевых бронированных машин – 21157 (+6),

артиллерийских систем – 23626 (+44),

РСЗВ – 1299 (+3),

средств ПВО – 1081 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26645 (+217),

крылатых ракет – 3064 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 38444 (+110),

специальной техники – 3757 (+0).

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Потери врага на 24 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ