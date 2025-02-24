24 февраля, 07:09
Еще 1050 оккупантов и почти 390 единиц техники и вооружения: потери врага на 24 февраля
Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 3 года. Агрессор потерял более чем 868 тысяч бойцов.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1050 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 24 февраля 2025 года
- Личного состава – 868230 (+1050),
- танков – 10177 (+9),
- боевых бронированных машин – 21157 (+6),
- артиллерийских систем – 23626 (+44),
- РСЗВ – 1299 (+3),
- средств ПВО – 1081 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26645 (+217),
- крылатых ракет – 3064 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 38444 (+110),
- специальной техники – 3757 (+0).
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